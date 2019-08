Cuvinte superbe ale celor de la Genk despre Ianis Hagi: "Putea sa mearga la orice club mare al Europei!" De ce a ales Belgia

Cei de la Genk au facut totul pentru a-l aduce pe Ianis Hagi!

Dimitri de Conde, directorul sportiv al celor de la Genk, a vorbit despre eforturile depuse pentru a-l aduce pe Ianis Hagi. Ei au colaborat la acest transfer cu cunoscutul agent Mogi Bayat, lucru pe care de obicei il evita.

"Agentul lui Hagi mi-a spus ca in Belgia vrea sa lucreze doar cu Mogi Bayat. Din momentul in care acesta a actionat echitabil cu mine si Racing Genk, totul a fost bine" spune De Conde pentru Het Laatste Nieuws.

De ce a ales-o Ianis pe Genk

De Conde este sigur ca Ianis va ajunge un star: "Hagi imi aduce aminte de Sander Berge (coechipier cu Ianis la Genk). Ei ar putea sa mearga la orice club mare al Europei, dar au vrut stabilitate in acest punct al carierei. Faptul ca jucam in Champions League a ajutat, cu siguranta. Pana la urma, am avut sansa" a mai spus De Conde.

Ianis Hagi este anuntat rezerva pentru partida din aceasta seara a lui Genk de la Mechelen din etapa a 2-a a sezonului in Belgia.