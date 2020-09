Opriti-va din TOT CE FACETI! Tocmai a avut loc cea mai mare ratare din ISTORIE! Ce a putut sa faca acest jucator cu toata poarta goala in fata

Aster Vranckx va ajunge cunoscut in toata lumea, dar nu din motivele pe care si le-a dorit!

Mijlocasul lui Mechelen a ratat incredibil in minutul 67 al meciului cu Oostende! Cu toata poarta goala in fata, Vranckx a 'reusit' sa se impiedice in minge si sa rateze! Sunt deja zeci de mii de reactii pe net la ratarea care va intra cu siguranta in topul celor mai tari faze ale anului in fotbal.

A fost o zi de cosmar pentru Mechelen. In loc sa castige meciul, echipa belgiana a pierdut la ultima faza, in minutul 90+5!



