"Este un jucator fantastic! E un vis sa joc cu el!" Ianis Hagi, laudat de noul transfer al lui Rangers

Steven Gerrad si-a intarit linia ofensiva cu achizitionarea unui atacant.

Rangers l-a achizitionat pe Fashion Sakala. Atacantul nascut in Zambia isi va termina contractul cu Oostende in vara acestui an, si a fost convins de Steven Gerrard sa se alature lui Rangers din sezonul viitor.

Sakala a marcat, in acest sezon, 13 goluri in 28 de partide in campionatul Belgiei. Atacantul il stie pe Ianis Hagi din perioada cand romanul evolua la Genk, si a marturisit ca este incantat sa joace alaturi de el.

"A fost intotdeauna un vis sa joci alaturi de fotbalisti precum Roofe si Hagi. Am jucat cu ei, iar acum sunt aici. Sunt jucatori fantastici, foarte buni, si stiu ca voi avea foarte multe de invatat de la ei. Astept cu nerabdare sa lucrez alaturi de ei", a declarat Sakala, pentru Rangers TV.

Ianis Hagi si Rangers au castigat campionatul in Scotia, dupa o dominatie de 9 ani a lui Celtic, si au ajuns pana in optimile Europa League, unde au fost eliminati de Slavia Praga lui Nicusor Stanciu.