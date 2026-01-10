Adrian Șut (26 de ani) a fost prezentat oficial sâmbătă la Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite cu 30 de puncte înregistrate după 12 etape desfășurate în primul eșalon.



Reacția lui Darius Olaru după ce Adrian Șut a plecat de la FCSB



În ziua în care Al Ain a prezentat transferul lui Șut, căpitanul Darius Olaru a publicat pe Instagram Stories o imagine alături de fostul său coechipier de la FCSB, dar și un mesaj.



”Mai mult de cinci ani colegi de cameră, nenumărate amintiri, râsete, nervi și vise împărțite. Mândru de tine, frate, oriunde ajungi, rămâi același om.



Mult succes la noua echipă! Brothers for life!”, a scris Darius Olaru pe Instagram Stories.

