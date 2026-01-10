Adrian Șut (26 de ani) a fost prezentat oficial sâmbătă la Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite cu 30 de puncte înregistrate după 12 etape desfășurate în primul eșalon.
Reacția lui Darius Olaru după ce Adrian Șut a plecat de la FCSB
În ziua în care Al Ain a prezentat transferul lui Șut, căpitanul Darius Olaru a publicat pe Instagram Stories o imagine alături de fostul său coechipier de la FCSB, dar și un mesaj.
”Mai mult de cinci ani colegi de cameră, nenumărate amintiri, râsete, nervi și vise împărțite. Mândru de tine, frate, oriunde ajungi, rămâi același om.
Mult succes la noua echipă! Brothers for life!”, a scris Darius Olaru pe Instagram Stories.
”Aveam nevoie de această provocare”
Fostul închizător al campioanei României a explicat motivele despărțirii de bucureșteni și a subliniat entuziasmul cu care începe această etapă, într-un interviu publicat de Al-Ain pe Instagram.
”Prima dată când mi-a spus agentul de ofertă, i-am spus că trebuie să venim. E cel mai mare club din Emiratele Arabe Unite, a câștigat o mulțime de trofee. Am fost cinci ani și jumătate la FCSB, aveam nevoie de această provocare.
Vreau să câștig trofee, am făcut-o și în România. Să vin la cel mai mare club din EAU și cu cei mai mulți fani i-am spus agentului că este un vis. Sunt foarte încântat să fiu aici, sunt un jucător de echipă. Voi da totul pe teren.
Al-Ain e cel mai mare club din Emirate. Mă simt foarte bine. Am mai fost la Dubai. Am ajuns aici, orașul e foarte frumos. Abia aștept să-mi întâlnesc colegii, să câștigăm meciuri”, a transmis fotbalistul român.