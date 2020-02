"Ianis Hagi impresioneaza din nou!" Reactiile presei din Scotia dupa inca un meci bun al lui Ianis la Rangers

Rangers s-a impus in deplasarea cu Hamilton, 4-1, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei.

Mijlocasul roman a inceput titular meciul, insa nu a reusit sa inscrie, desi a avut o ocazie uriasa pe care nu a putut sa o fructifice. Hagi a fost schimbat in minutul 73, insa prestatia sa a fost buna, iar presa din Scotia l-a laudat pentru asta.

"Hagi impresioneaza din nou" scriu cei de la Daily Record, care au analizat evolutia mijlocasului roman.





"Linia marcatorilor sugereaza altceva, insa sa fie notata ca inca o victorie pentru Rangers, si una functionala. Au existat momente in care nu au avut ritm si nici nu au reusit sa penetreze apararea adversa, in ciuda eforturilor mari ale lui Ianis Hagi, in particular", au scris cei de la Daily Record.



"Hagi a fost briliant!"

Fanii au fost si ei multumiti de prestatia romanului. Dupa meci, acestia au scris pe Twitter doar cuvinte de lauda la adresa lui Ianis.

"Hagi a fost briliant in prima repriza, la fel a fost Kamara, insa cred ca nu am jucat la fel de bine in repriza secunda", a scris un fan.

"Hagi sau Kent ar fi trebuit sa bata lovitura libera, nu Tav", a scris un alt fan.

"Hagi a aratat ca are clasa, din nou", a scris si un fan.

"Hagi a fost cel mai bun jucator, insa Arfield sau Aribo au facut ultimele 25 de minute bune"

"Speram ca Hagi sa bata lovitura libera, baiatul joaca bine"

