VIDEO EXCLUSIV Dinamo bate fără probleme, dar Buzăul se ține tare și rămâne lider! Cum arată clasamentul în Liga Zimbrilor

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiHC BuzauPedro ValdesGabrielius Virbauskas
Din articol

CS Dinamo Bucureşti şi ACS HC Buzău 2012 au obţinut victorii în deplasare, duminică, în etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

U Cluj - Dinamo 18-31

Campioana Dinamo a învins-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 31-18, în Sala ''Horia Demian''.

Dinamo a avut 12 marcatori, Pedro Valdes reuşind 5 goluri, iar Andrii Akimenko şi Daniel Stanciuc, câte 4. 

De la ''U'' s-a remarcat Bogdan-Ioan Paul (5 goluri).

”HANDBAL. Fără probleme

🏆Liga Națională, etapa 11

💥U Cluj Napoca - DINAMO 18-31 (10-14)

👉Valdes 5, Stanciuc 4, Akimenko 4, Nistor 3, Dedu 3, Miguel Martins 2, Buzle 2, Negru 2, Rosta 2, Pelayo 2, Alex Pascual 1, Militaru 1 au fost marcatorii noștri la Cluj Napoca.

🔜Urmează meciul din Cupă de la Oradea, marți”, a postat la final CS Dinamo București.

CSM Constanța - HC Buzău 27-31

Liderul HC Buzău a întrecut-o pe CSM Constanţa cu 31-27. 

Gabrielius Virbauskas a marcat 10 goluri pentru buzoieni, iar Edin Klis 6. 

De la constănţeni s-a remarcat Călin Căbuţ (6 goluri).

”🔥 VICTORIE ÎN DEPLASARE! 🔥

🐺 HC Buzău se impune pe terenul celor de la CSM Constanța cu 27 – 31 (13 – 14), într-un meci spectaculos din Etapa a XII-a – Liga Zimbrilor 2025–2026

🤾‍♂️ Marcatori HC Buzău: Ionuț Broască - 3 goluri, Vencel Csog - 1 gol, Edin Klis - 6 goluri, Gabrielius Virbauskas- 9 goluri, Alexandru Tărîță- 5 goluri, Florin Bejinariu - 1 gol, Lukasz Gogola - 1 gol, Bogdan Rață - 1 gol, Mihajlo Mitic - 1 gol, Didi Hrimiuc - 1 gol, Nemanja Grbovic - 2 goluri

💪 Joc solid, determinare până la final și o victorie muncită care ne ține sus în clasament!”, a scris pagina oficială HC Buzău 2012.

Publicitate

Clasamentul din Liga Zimbrilor

Clasamente oferite de Sofascore

Foto: CSM Constanța

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
FCSB dă peste cap calculele pentru titlu!
FCSB dă peste cap calculele pentru titlu!
Performanța obținută duminică de Valentin Crețu!
Performanța obținută duminică de Valentin Crețu!
Direct din Dubai, cu Ciprian Marica: ”Am avut noroc și am prins bilete cu Turcia” + ”Sunt surprins că am găsit asta aici”
Direct din Dubai, cu Ciprian Marica: ”Am avut noroc și am prins bilete cu Turcia” + ”Sunt surprins că am găsit asta aici”
Olandezii l-au descris în două cuvinte pe Dennis Man, după ce a fost decisiv în Groningen - PSV
Olandezii l-au descris în două cuvinte pe Dennis Man, după ce a fost decisiv în Groningen - PSV
Pe urmele Barcelonei! Cum arată La Liga după ultima victorie a lui Real Madrid
Pe urmele Barcelonei! Cum arată La Liga după ultima victorie a lui Real Madrid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român

Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man

Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV



Recomandarile redactiei
FCSB dă peste cap calculele pentru titlu!
FCSB dă peste cap calculele pentru titlu!
Olandezii l-au descris în două cuvinte pe Dennis Man, după ce a fost decisiv în Groningen - PSV
Olandezii l-au descris în două cuvinte pe Dennis Man, după ce a fost decisiv în Groningen - PSV
Performanța obținută duminică de Valentin Crețu!
Performanța obținută duminică de Valentin Crețu!
Basarab Panduru e convins în privința unei echipe din Superligă: ”Nu mai are nicio șansă. E grav rău de tot”
Basarab Panduru e convins în privința unei echipe din Superligă: ”Nu mai are nicio șansă. E grav rău de tot”
Decizia luată de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: ”Am vorbit cu el”
Decizia luată de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: ”Am vorbit cu el”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dinamo tremură! Echipa-minune care a urcat pe locul 1 în Liga Zimbrilor
Dinamo tremură! Echipa-minune care a urcat pe locul 1 în Liga Zimbrilor
Cu Buzăul nu e de glumit! Victorie la Minaur Baia Mare acasă și Dinamo chiar tremură pentru titlu
Cu Buzăul nu e de glumit! Victorie la Minaur Baia Mare acasă și Dinamo chiar tremură pentru titlu
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni

stirileprotv Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!