CS Dinamo Bucureşti şi ACS HC Buzău 2012 au obţinut victorii în deplasare, duminică, în etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

U Cluj - Dinamo 18-31

Campioana Dinamo a învins-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 31-18, în Sala ''Horia Demian''.

Dinamo a avut 12 marcatori, Pedro Valdes reuşind 5 goluri, iar Andrii Akimenko şi Daniel Stanciuc, câte 4.

De la ''U'' s-a remarcat Bogdan-Ioan Paul (5 goluri).

”HANDBAL. Fără probleme

🏆Liga Națională, etapa 11

💥U Cluj Napoca - DINAMO 18-31 (10-14)

👉Valdes 5, Stanciuc 4, Akimenko 4, Nistor 3, Dedu 3, Miguel Martins 2, Buzle 2, Negru 2, Rosta 2, Pelayo 2, Alex Pascual 1, Militaru 1 au fost marcatorii noștri la Cluj Napoca.

🔜Urmează meciul din Cupă de la Oradea, marți”, a postat la final CS Dinamo București.

CSM Constanța - HC Buzău 27-31

Liderul HC Buzău a întrecut-o pe CSM Constanţa cu 31-27.

Gabrielius Virbauskas a marcat 10 goluri pentru buzoieni, iar Edin Klis 6.

De la constănţeni s-a remarcat Călin Căbuţ (6 goluri).

”🔥 VICTORIE ÎN DEPLASARE! 🔥

🐺 HC Buzău se impune pe terenul celor de la CSM Constanța cu 27 – 31 (13 – 14), într-un meci spectaculos din Etapa a XII-a – Liga Zimbrilor 2025–2026

🤾‍♂️ Marcatori HC Buzău: Ionuț Broască - 3 goluri, Vencel Csog - 1 gol, Edin Klis - 6 goluri, Gabrielius Virbauskas- 9 goluri, Alexandru Tărîță- 5 goluri, Florin Bejinariu - 1 gol, Lukasz Gogola - 1 gol, Bogdan Rață - 1 gol, Mihajlo Mitic - 1 gol, Didi Hrimiuc - 1 gol, Nemanja Grbovic - 2 goluri

💪 Joc solid, determinare până la final și o victorie muncită care ne ține sus în clasament!”, a scris pagina oficială HC Buzău 2012.