Românul s-a aflat la a cincea participare la Jocurile Olimpice de iarnă.

Valentin CretusanieJocurile Olimpice de IarnaJocurile Olimpice de la Milano CortinaMax Langenhan
Sportivul german Max Langenhan a câştigat medalia de aur în proba individuală masculină de sanie, duminică seara, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în timp ce românul Valentin Creţu s-a clasat pe locul 15.

Germania face legea în sania olimpică: Max Langenhan e noul campion

Max Langenhan, care este campionul mondial la individual din 2024 şi 2025 şi care a fost al şaselea la JO 2022, s-a impus după cele patru manşe cu timpul de 3 h 31 min 19 sec, un nou record al pistei.

Medalia de argint a revenit austriacului Jonas Muller (dublu campion mondial - 2019, 2023), la 596/1000, în timp ce bronzul a revenit italianului Dominik Fischnaller, la 934/1000, repetând performanţa de la JO 2022. 

De remarcat că soţia lui Dominik, Emily Fischnaller, va concura la simplu feminin.

Germania a câştigat patru din ultimele cinci titluri olimpice în această probă.

Valentin Crețu, cea mai bună performanță din carieră - reacția COSR

Românul Valentin Creţu (36 ani) s-a clasat pe locul 15, la 3 sec 795/1000, cea mai bună performanţă a sa, deşi a fost al 12-lea după prima manşă, al 13-lea după manşa secundă şi al 12-lea după manşa a treia.

Aceasta este a cincea ediţie a Jocurilor Olimpice pentru Creţu, care s-a clasat pe 29 la Soci (2014), PyeongChang (2018) şi Beijing (2022), după locul 31 la Vancouver (2010).

Eduard-Mihai Crăciun, debutant la Jocurile Olimpice, s-a clasat pe locul 23, după trei manşe, la 5 sec 239/1000 de lider, ratând accederea în manşa finală, în care au acces doar primii 20, informează Agerpres.

