"A jucat foarte rau in prima repriza!" Dan Petrescu vorbeste despre REUSITA FANTASTICA a lui Ianis Hagi! Ce spune antrenorul roman despre sansele sale in Scotia

Dan Petrescu a vorbit despre decizia lui Ianis Hagi de a merge in Scotia.

Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Gaz Metan Medias despre debutul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers. "Bursucul" l-a laudat pe mijlocasul roman si are incredere in calitatile sale, indiferent daca va reusi sau nu sa se impuna in Scotia.

"Vorbeam cu Gica, ii ziceam ca ma bucur ca ales Glasgow. Pe mine nu ma impresiona Genk...Rangers e un club extraordinar, fantastic. Sigur a ales bine. M-a sunat dupa meci. Gica nu uita. Era foarte fericit, eram si eu. Ianis are mari calitati, merita. Era important sa cucereasca fanii. E foarte important sa cuceresti fanii.

Fiind antrenor de atatia ani, cred ca indiferent ce va face la Glasgow, o sa mai aiba sanse. Are doar 21 de ani. El are nevoie de un antrenor cum are acum. In prima repriza a jucat foarte rau. Antrneorul a crezut in el si Ianis l-a rasplatit. Calitatile i le stim toti. Mi s-a parut cel mai bun din campionat: stangul, dreptul, baiat serios, executii. Acum, intr-un meci, se poate intampla orice. Poate fi decisiv nu doar la nationala, ci la orice meci de fotbal. Are calitati extraordinare, de aia a plecat la Glasgow Rangers ca numar 10", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.