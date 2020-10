Ianis Hagi, FACUT PRAF! "Cum sa compari gloaba cu Zidane?! Taica-su trebuia sa il trimita la faianta, nu la fotbal!"

Ianis Hagi a primit un atac extrem de violent din partea jurnalistului Radu Banciu, dupa ce fotbalistul fusese comparat de tatal sau cu Zidane.

Mijlocasul din nationala Romaniei nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor in ultimele dueluri cu Islanda, Norvegia si Austria si Radu Banciu l-a atacat dur:

"In materie de ridicol sunt doua capitole de deschis in perioada asta: candidatii Moldovei pentru Eurovision si discutiile pe teritoriul Romaniei despre Ianis Hagi. In fiecare caz, nimeni nu isi da seama de ridicol. Noi vorbim despre Ianis Hagi ascultandu-l de obicei pe tac'su.

Cum sa compari gloaba asta cu Zidane? Taica-su, din lipsa proprietatii termenilor, fiindca Hagi nu are nicio legatura cu exprimarea... e ca si cum ai pune un rus sa vorbeasca in daneza veche, spune de Zidane, dar Ianis Hagi, daca era coleg de scoala cu mine, primea interdictie la sport. Ianis era printre ochelaristii aia care isi mancau sandvisul cu pateu.

El nici nu ar trebui lasat sa faca sport. La noi se vorbeste despre care e pozitia lui convenabila, cate da dupa ce intra, cu cine se intelege mai bine, dar el e ca o babuta care se uita la televizor. Nu e jucator de fotbal. Si-a gresit meseria. In loc sa il trimita la faianta, taica-su la trimis la fotbal!", a declarat Radu Banciu, la Look Sport.

Ianis Hagi a fost doar rezerva in derby-ul Scotiei, incheiat cu victoria lui Glasgow Rangers, scor 2-0 in deplasare la Celtic.

Vezi aici cum a comentat Steven Gerrard absenta lui Ianis din teren.