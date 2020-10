Celtic - Rangers, LIVE TEXT, de la 14:30 | Ianis Hagi, in fata primului 'Old Firm'! DERBY in fruntea clasamentului din Scotia

Urmarim si comentam impreuna Celtic - Rangers pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi va fi in fata primului derby nebun al Scotiei. Rangers merge in deplasare la rivala Celtic, in runda 11 din Premiership.

Ambele echipe vin dupa un parcurs fara infrangere, echipa antrenata de Steven Gerrard avand in acest moment si un meci in plus jucat.

8 victorii si 2 egaluri, este parcursul lui Glasgow Rangers din acest sezon, in timp ce Celtic are 8 victorii si un rezultat de egalitate.

In sezonul trecut, Celtic si-a trecut in cont doua victorii in derby, una in campionat si una in Cupa Ligii, in timp ce Rangers a castigat ultima infruntare directa, din decembrie 2019, scor 2-1 in deplasare.

Pentru Ianis Hagi va fi prima oara cand va avea ocazia sa simta aerul prestigiosului derby din Scotia. Internationalul roman a fost imprumutat de Rangers in luna ianuarie a acestui an, iar apoi a fost cumparat definitv in vara, pentru 3.5 milioane de euro.

4 goluri si 9 pase decisive a reusit Hagi in cele 29 de meciuri jucate pentru echipa lui Steven Gerrard.