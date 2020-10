'Ianis seamana ca stil cu Zidane!' Ce spune Hagi despre fiul sau! Cand se intoarce pe banca

Gheorghe Hagi (55 ani) a vorbit cu presa din Austria despre viitorul sau, dar si despre fiul sau, Ianis.

Fostul antrenor al lui Viitorul a oferit un interviu pentru DerStandard din Austria in care a abordat mai multe subiecte. Unul dintre ele este fiul sau, Ianis Hagi, mutarea din vara de la Genk la Rangers, dar si stilul pe care il are mijlocasul.

"Vorbesc cu fiul meu despre orice. In transferul sau la Rangers au fost decisive atat reputatia clubului, cat si faptul ca Steven Gerrard si asistentul sau, Gary McAllister l-au vrut pe Ianis. Cu calificarea in Europa League, impotriva fostului meu club Galatasaray, a 'celebrat' un debut potrivit in competitie si a oferit o perspectiva buna pentru restul sezonului. In acea seara, era singurul jucator nascut in Istanbul.

Spre deosebire de mine, Ianis poate juca la fel de bine cu ambele picioare, este mai slab si mai inalt decat mine. Stilul sau de joc tinde sa fie asemanator cu al lui Zinedine Zidane mai degraba decat cu al lui Gheorghe Hagi. Pot trai cu asta", a spus Hagi.

"Vreau o noua provocare!"

Intrebat despre revenirea pe banca tehnica, Gheorghe Hagi, care a demisionat din functia de antrenor al Viitorului a dezvaluit ca desi a avut multe oferte, a ales sa ia o pauza, insa se pregateste de o noua provocare.

"Vreau o noua provocare, insa o voi face la momentul potrivit, atunci ma voi intoarce pe banca. Am primit multe oferte interesante sa revin pe banca tehnica, insa, in acest moment, mi-am dorit sa fac un pas inapoi", a adaugat 'Regele' pentru sursa citata.