Ianis Hagi e tot mai aproape de transferul definitiv la Rangers! Gerrrad s-a hotarat sa scape de un jucator de Liverpool pentru a-i asigura postul de titular lui Ianis! Ce decizie au luat scotienii

Ianis Hagi e toate mai aproape de transferul definitiv la Rangers.

Mijlocasul international Ianis Hagi, este foarte aproape de transferul definitiv la Rangers. Presa din Scotia anunta ca Gerrard a refuzat sa-l pastreze pe jucatorul imprumutat de la Liverpool, Sheyi Ojo. In acest sezon, Rangers si-a intarit lotul cu Ryan Kent, Ianis Hagi, Florian Kamberi, Filip Helander, Andy King si Sheyi Ojo. La finalul sezonului, Rangers va renuntat la cativa dintre ei, iar pe lista se afla si jucatorul imprumutat de la Liverpool, care poate juca si in banda dreapta si in banda stanga.

"La inceputul sezonului, tanarul fotbalist a fost om-cheie in echipa din Glasgow, jucand in 15 din 16 meciuri. A marcat cinci goluri si a oferit o pasa de gol. Totusi, a disparut din echipa de start si a inceput sa ia loc pe banca de rezerve. Mai mult, in ultimele sase meciuri a mai fost inclus in lot doar o data. Sheyi Ojo a fost inlocuit odata cu venirile lui Ianis Hagi si Florian Kamberi, jucatori care evolueaza in banda. Amandoi au avut impactul asteptat. Clubul i-a gasit si un inlocuitor. Presatiile lui Ianis Hagi, care e imprumutat, au demonstrat ca romanul poate face diferenta", scriu cei de la footballinsider247.