"A fost abandonat de echipa si de Gerrard!" Fanii lui Rangers sar in APARAREA lui Ianis Hagi dupa meciul slab facut! Antrenorul, principalul vinovat in opinia lor

Rangers abia a izbutit victoria in meciul cu Ross County, 1-0.

Ianis Hagi a inceput titular, insa a fost schimbat dupa o ora de joc in urma unei prestatii sterse, fara sa creeze in vreun moment pericol pentru adversari. Cu toate acestea, fanii lui Rangers au sarit in apararea mijlocasului roman, criticandu-l pe antrenorul echipei, Steven Gerrard pentru ca nu il joaca pe pozitia corecta.

"Ce a facut gresit in faptul ca a fost cel mai creativ jucator din echipa, jucat pe o pozitie gresita, fara sa primeasca pase? Unul dintre singurii jucatori care au incercat, insa a fost abandonat de restul echipei si de Gerrard. Nu va ramane"

You’re joking right? Hagi 1/10? ???????? whats he done wrong, being the most creative player in the team played out of position and rarely receiving a pass? One of the only players who tried today but was let down by the rest of the team and Gerrard. Shambolic, he won’t stay — theoverlap (@theoverlap2) March 8, 2020

"Nu l-as invinui pe Hagig, de fapt, a fost unul dintre singurii care a incercat ceva si abia a primit mingea...irosit pe dreapta, acolo unde ar trebui sa joace Kent. Gerrard trebuie sa se trezeasca si sa schimbe sistemul incat sa ii permita lui Hagi sa joace central"

Wouldn’t blame Hagi, he was actually the only one really trying anything and also hardly receiving the ball.. utterly wasted on the right where Kent should be for me. Gerrard needs to wake up and change the formation to allow Hagi to play centrally — theoverlap (@theoverlap2) March 8, 2020

"Toti cei care se uita pot vedea ca este talentat si s-ar descurca bine pe o pozitie decenta. Urmarind Rangers in ultimul timp pot spune cate ocazii a creat si au fost irosite. Ar trebui jucat ca numar 10. Este ultimul jucator care ar trebui invinovatit"

So? anyone watching can tell he’s a talent & would do well on a decent side too, watching rangers lately I can’t tell you how many chances he’s created that have been wasted to no end and he should be played as a number 10. All I’m saying is Hagi is the last player to blame — theoverlap (@theoverlap2) March 8, 2020