Notele jucatorilor lui Rangers dupa a doua INFRANGERE consecutiva! Cat a primit Ianis Hagi din partea presei

Rangers nu s-a putut impune in meciul cu ultima clasata de pe teren propriu, cedand astfel punctele lui Hamilton, 1-0.

Echipa lui Steven Gerrard nu mai are sanse sa revina in lupta la titlu impotriva lui Celtic dupa infrangerea suferita cu Hamilton. Rangers au dominat mare parte din meci, insa a lipsit golul care sa le aduca punctele.

Ianis Hagi a fost cel mai aproape sa inscrie, in trei ocazii diferite, insa suturile sale fie au fost interceptate de portarul advers, fie au fost deviate.

Cei de la rangersnews.uk au notat jucatorii dupa prestatiile lor, iar cea mai mare nota a fost 6, obtinuta de mai multi jucatori. Ianis Hagi a primit nota 5, in timp ce Conor Goldson a fost singurul care a primit nota 4.



"A oscilat constant in meci. Nu a oferit suficient in aceasta seara si trebuie sa preia initiativa mai mult in astfel de meciuri, cand Rangers se chinuie", au scris rangersnews.uk.

