Ianis Hagi, dezvaluiri din Scotia! Cum se simte in echipa lui Steven Gerrard si ce spune despre antrenorul lui Rangers! "A fost un pas inainte!"

Ianis Hagi a fost prezent la conferinta de presa dinaintea partidei dintre Norvegia si Romania, care va fi transmis IN DIRECT, duminica de la ora 19:00, pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Pe langa detaliile legate de meciul din Nations League, mijlocasul in varsta de 21 de ani a vorbit si despre transferul la Rangers.

Ianis Hagi a povestit ce inseamna pentru el ca a ajuns sub comanda lui Steven Gerrard, mutare pe care o considera extrem de benefica.

"Clar, a fost un pas inainte pentru mine din toate punctele de vedere si cred ca s-a si vazut prin competitiile in care am jucat si meciurile pe care le am. Ma simt din ce in ce mai bine. Simt ca mi-am gasit un club unde sunt apreciat si unde sunt inteles.

Cand ai un asemenea de antrenor pe banca, cred ca zi de zi inveti cate ceva nou si cu siguranta voi avea multe de invatat de acum inainte", a declarat Ianis Hagi, raspunzand la intrebarile jurnalistilor norvegieni.