Interviu emotionant cu Ianis Hagi! Cine este fotbalistul de LEGENDA cu care se compara si cine este persoana despre care declara: "Este universul meu!"

Ianis Hagi a oferit un interviu amplu inainte de meciurile echipei nationale.

Fotbalistul legitimat la Rangers a povestit pentru RHFSport despre familia lui, despre sportivii pe care ii admira si despre lectiile de viata primite de la tatal sau, Gica Hagi.

Mijlocasul, care se considera a fi ambitios si respectuos, a spus ca are multi fotbalisti preferati, dar cel cu care se identifica cel mai puternic este Johan Cruyff.

"Nu am un singur fotbalist preferat. Mereu au aparut fotbalisti incredibili, care m-au fascinat si pe care i-am admirat. Din generatia actuala m-au atras pe rand Cristiano, in perioada Manchester United, Messi si Neymar. Din generatia trecuta i-as mentiona pe Zidane si pe Platini. Nu am avut sansa sa ii vad pe viu, ci doar pe Youtube, dar mi se par senzationali.

In afara de cei doi, l-as mai mentiona pe Johan Cruyff. Am urmarit toate filmele de pe youtube cu Cruyff. De la el am avut de invatat enorm, incepand cu stilul de joc si jocul cu ambele picioare. In plus, dincolo de latura sportiva, la Cruyff m-au atras mentalitatea si educatia pe care le-a etalat atat in teren, cat si in afara terenului. Simt ca am multe in comun cu Johan Cruyff", a declarat Ianis, care a punctat si faptul ca din Romania o admira cel mai mult pe Simona Halep, "gura de oxigen a sportului romanesc pe plan mondial".

Referitor la valorile insuflate de familia sa si, in principal, de tatal lui, Hagi jr. a spus ca a invatat sa dea totul pentru a primi la fel de mult.

"Tata m-a invatat ca in viata voi primi in functie de cat voi da. Nu conteaza ce vrei sa faci in viata, poti fi fotbalist, actor sau zugrav, important este sa iubesti ceea ce faci, sa fii corect cu tine insuti, sa te dedici muncii tale, sa crezi in tine si sa dai tot ce este mai bun. Lucrurile bune se intorc in viata, atunci cand muncesti si iubesti ceea ce faci", a adaugat mijlocasul.

Tanarul fotbalist a vorbit si despre relatia cu mama lui si despre ceea ce inseamna aceasta pentru el.

"Daca as avea o zi intreaga la dispozitie sa vorbesc despre mama, cred ca nu mi-ar ajunge. Mama este persoana care tine familia impreuna, are grija de toti trei. S-a implicat foarte mult in educatia mea si a Kirei, ne-a invatat cum sa ne comportam, a avut grija sa acordam importanta scolii, l-a suplinit de multe ori pe tata, care de cele mai multe ori era ocupat cu antrenamentele, ne-a format ca oameni si ne-a tinut cu picioarele pe pamant. Mama este universul meu, ii datorez enorm si ii multumesc pentru tot ce a facut si face pentru mine, Kira si pentru tata", a conchis Ianis Hagi, potrivit RHFSport.

Ianis Hagi a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria, care vor fi transmise in direct, pe 8, 11 si 14 octombrie, pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.