Acum e timpul sa SPARGA gheata! Ianis Hagi nu simte presiune inainte de meciul cu Norvegia: "Infrangerile si victoriile dureaza o zi"

Ianis Hagi se simte in forma inainte de meciul impotriva Norvegiei. Jucatorul de la Glasgow Rangers trece printr-o perioada foarte buna, avand reusite la echipa sa de club.

La partida de duminica, Ianis vrea sa fie jucatorul decisiv si sa sparga gheata la echipa nationala, acolo unde inca nu a marcat.

"Numarul de pe tricou ma obliga sa am reusite si sa marchez. La echipa de club am cifre foarte bune, dar la nationala inca nu am marcat sau am pasat decisiv. Eu mereu imi doresc sa fac diferenta oriunde ma aflu".

Hagi a uitat de meciul cu Islanda si priveste inainte, mijlocasul dorind sa ramana pe primul loc in grupa de UEFA Nations League.

"Infrangerile si victoriile dureaza doar o zi. N-are rost sa mai vorbim acum despre meciul cu Islanda, avem doua meciuri importante in Nations League si trebuie sa ne gandim la ce vom face maine".

Tanarul mijlocas spune ca Haaland nu e singurul jucator de calitate de la Norvegia, spunand ca in ciuda faptului ca sunt masivi, nordicii au calitate din punct de vedere tehnic.

"Norvegia e o echipa tehnica, chiar daca sunt masiva. In fata sunt foarte tehnici, nu trebuie sa vorbim doar despre Haaland, ei au o echipa puternica. La randul nostru, si noi avem jucatori care pot face diferenta".

Hagi are experienta unui turneu final, cel jucat la nationala U21. Fotbalistul a dezvaluit ca pentru o eventuala victorie, Romania trebuie sa dea totul timp de 90 de minute.

"Am reusit sa am experienta unui turneu final la echipa de tineret si sentimentul pe care l-am trait acolo nu l-am mai intalnit niciodata. Cu siguranta am venit cu aceeasi mentalitate si la echipa de seniori. Dau totul pe teren pentru a castiga, nu conteaza ce fel de turneu este, eu doresc sa ma calific, au trecut multi ani de cand nu ne-am mai calificat la un turneu mondial. Pentru romani, Cupa Mondiala are un inteles special"

"Am invatat un singur lucru in fotbal, ca meciul dureaza nouazeci de minute. Putem sa incepem 15 minute foarte bine, iar 75 sa nu mai jucam nimic. Trebuie sa fim constanti si sa scoatem un rezultat pozitiv, pentru ca am inceput bine Liga Natiunilor. Cum am spus, suntem pe primul loc si vrem sa ramanem acolo".

