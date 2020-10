Ianis Hagi, laudat de un fost atacant inaintea duelului dintre Islanda si Romania! "El este viitorul echipei nationale! Sunt fanul lui!"

Ianis Hagi a primit incurajari inaintea unuia dintre cele mai importante meciuri ale nationalei Romaniei din aceasta toamna.

Mijlocasul a fost laudat de fostul atacant care a scris istorie in tricoul echipei nationale. Florin Raducioiu a declarat ca il considera pe Ianis viitorul echipei tricolore.

"El trebuie sa fie pregatit in orice moment pentru a intra. Ca va fi titular, ca va fi rezerva, Ianis trebuie sa fie pregatit pentru ca se asteapta mult de la el. Sunt convins ca pustiul are mari calitati pentru a demonstra ca e un jucator foarte bun, un jucator pe care ne putem baza in viitor. El e viitorul echipei Romaniei, am spus-o de mai multe ori.

A jucat bine in ultimele meciuri, ma bucur foarte mult, sunt un fan Ianis Hagi, revin la declaratiile facute, au fost foarte realiste si fara sa-l critic, a fost un mod de a-l stimula", a declarat Raducioiu, potrivit Telekom Sport.

Ianis Hagi este intr-o forma buna, reusind 7 pase decisive si un gol in acest inceput de sezon in Scotia.

El a fost selectionat de Mirel Radoi pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria, partide care se disputa pe 8, 11 si 14 octombrie si care vor fi transmise IN DIRECT de PRO TV si WWW.SPORT.RO.