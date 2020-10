Ianis Hagi, mesaj EMOTIONANT pentru fosta echipa a tatalui sau! Ce a scris acesta dupa ce a eliminat-o pe Galatasaray din Europa

Glasgow Rangers s-a impus cu scorul de 2-1 in partida din playoff-ul Europa League, contra celor de la Galatasaray.

Ianis Hagi a reusit o prestatie formidabila impotriva Galatei, fotbalistul reusind o pasa decisiva la primul gol marcat de Rangers. Presa din Turcia a reactionat dupa evolutia excelenta a romanului, cei de la Fanatik scriind:"Ianis Hagi din Istanbul a reusit o pasa de gol. Ianis este fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi".

Intr-o postare pe Facebook, septarul lui Glasgow Rangers si-a amintit cat de mult inseamna Galatasaray pentru el si familia sa, scriind cateva cuvinte pentru echipa la care tatal sau a reusit cele mai mari performante din cariera.

"Seara trecuta a fost una speciala, am jucat impotriva echipei care inseamna foarte mult pentru mine si familia mea, Galatasaray, si am reusit calificarea in grupele Europa League. Sunt fericit ca am ajutat echipa in a aduce aceste nopti europene inapoi pe Ibrox. Mai multe o sa vina in curand...", a postat Ianis Hagi pe contul sau de Facebook.

Rangers este in grupa D, alaturi de Benfica, Standard Liege si Lech Poznan.