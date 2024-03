Bayer Leverkusen, anunț despre Xabi Alonso

Xabi Alonso traversează un sezon de vis la cârma lui Bayer Leverkusen. Antrenorul este neînvins în toate competițiile: Bundesliga (22 victorii, patru egaluri), Europa League (șapte victorii, un egal) și Cupa Germaniei (4 victorii).

Bunele evoluții de pe banca tehnică a lui Leverkusen i-au adus lui Xabi Alonso și nume grele din fotbalul european care sunt interesate de serviciile sale. Bayern Munchen și Liverpool sunt două cluburi puternice care-l vor pe tehnician la cârmă.

Fernando Carro, CEO-ul celor de la Bayer Leverkusen, a vorbit despre situația lui Xabi Alonso și a ținut să evidențieze faptul că are o relație bună cu antrenorul, dar nu crede că va rămâne ca principal și în sezonul următor.

”Xabi Alonso are contract până în 2026 și nu există niciun motiv să ne îndoim că va rămâne aici. În fotbal nu știi niciodată ce se va întâmpla, dar am mare încredere, avem o relație bună”, a spus Fernando Carro, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

