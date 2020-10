INCA O PASA DE GOL pentru Ianis Hagi la Rangers! Ce a reusit in 2-0 cu Ross County

Ianis Hagi s-a facut din nou remarcat in Scotia!

Rezerva in partida cu Ross County, Ianis a fost trimis in teren in minutul 65, cand scorul era 1-0 pentru Rangers. Ianis a contribuit decisiv al rezultatul final al partidei. In minutul 88, a trimis o pasa superba pentru Barker, care a marcat chiar de ziua lui si a stabilit scorul final al meciului, 2-0.

"O superminge printre de la Ianis Hagi i-a lasat pe Barker si Morelos singuri cu portarul advers. Barker s-a dus in lateral, dar s-a descurcat excelent in fata golului si a trimis pe sub portarul Laidlaw", a scris site-ul lui Rangers despre faza golului marcat din pasa lui Ianis in finalul partidei.

Urmeaza pauza pentru meciurile internationale, apoi derby-ul urias cu Celtic, peste doua saptamani. Rangers are 8 victorii si doua egaluri in 10 meciuri de la startul sezonului si e cu un punct peste Celtic. Rivalii au insa un meci in minus si pot sari peste in cazul unei victorii.

RANGERS: McLaughlin, Tavernier, Goldson, Jack (Hagi, 65), Kent (Davis, 83), Kamara, Morelos, Jones (Barker, 70), Balogun, Barisic (Bassey, 65), Arfield.

Rezerve neutilizate: McGregor, Edmundson, Defoe, Patterson, Barjonas.