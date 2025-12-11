Cehul Zdenek Ondrasek a ajuns la FCSB în iulie 2021, liber de contract de la Viktoria Plzen. În CV-ul său mai apăreau echipe precum Caslav, Dynamo Ceske Budejovice, Tromso, Wisla Cracovia sau Dallas, însă la FCSB nu a reușit să se impună.

Unde a ajuns Zdenek Ondrasek

A avut o ședere scurtă și controversată la gruparea patronată de Gigi Becali, care l-a criticat pe Ondrasek după fiecare apariție. A jucat doar în trei meciuri pentru FCSB, suficient ca finanțatorul roș-albaștrilor să se convingă de fotbalistul ceh.

După despărțirea de FCSB, au urmat echipe precum Tromso, Wisla Cracovia, din nou Budejovice și, în final, Viktoria Zizkov, echipă la care a ajuns în vară. Ondrasek este mai mult rezervă la Zizkov, iar în 15 meciuri, a strâns 662 de minute și a marcat două goluri și a contribuit și cu o pasă decisivă.

50.000 de euro este cota de piață a lui Zdenek Ondrasek, potrivit Transfermarkt.

După despărțirea de FCSB, un alt fotbalist, fost coleg de-ai lui Ondrasek, a dezvăluit ce i-a povestit cehul în legătură cu scurta sa aventură la FCSB.

"Am vorbit cu Ondrasek. Și el a fost surprins de cum a fost tratat. A spus că e o junglă acolo. Chiar așa pare! Patronul de acolo e un nebun. Cred că nimănui nu i-ar plăcea să lucreze cu el. E ceva extrem, n-am trăit niciodată așa ceva!", a zis David Limbersky.

