Ianis Hagi, laudat de o legenda a Realului: "Are o calitate extraordinara! E diferit de tatal sau!"

Ianis Hagi primeste si laude, nu doar critici.

Michel Salgado, fost jucator de legenda al Realului, il lauda pe tanarul jucator de la Genk. Salgado a fost uimit de fiul "Regelui" pe care l-a urmarit in special la meciurile nationalei de tineret.

"Pe fiul lui Gica l-am vazut jucand cu nationala sub 21 de ani si are o calitate extraordinara. Este diferit de tatal sau, pentru ca joaca cu ambele picioare. Cred ca a mostenit calitatea fotbalistica a tatalui sau si cred ca va ajunge un jucator de mare viitor in Romania", a declarat Salgado potrivit TelekomSport.

In varsta de 21 de ani, Ianis Hagi a jucat 690 de minute pentru Genk. A marcat 3 goluri si a oferit 4 pase decisive. Belgienii au platit 4 milioane de euro celor de la Viitorul in vara pentru a-l aduce pe Ianis Hagi.