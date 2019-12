Ar fi BOMBA momentului in fotbalul romanesc! Gigi Becali vrea sa il aduca pe Ianis Hagi la FCSB: "O sa-l vedeti pe Ianis!" Ce spune patronul ros-albastrilor despre tunul pe care il pregateste

Gigi Becali a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi la Genk.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre situatia lui Ianis Hagi din Belgia. Finantatorul ros-albastrilor este de parere ca fiul "Regelui" in doi ani de zile va ajunge la un nivel foarte inalt. Gigi Becali si-a mai manifestat interesul pentru Ianis Hagi, insa nu a reusit sa il aduca la echipa.

"E o tema foarte sensibila. Daca il vreau, si vreau, poate Gica se supara si zice ca-l minimalizez ca nu joaca. Daca spun ca nu vreau, ceea ce nu e adevarat, se supara si mai tare, atunci prefer sa nu spun nimic. Mai bine tac si gata. Ce pot eu sa spun, sa vedeti daca am eu dreptate. O sa-l vedeti pe Ianis peste doi ani, va fi mare de tot. Ianis are foarte multa inteligenta, calitate, dar nu are puterea necesara, maturitatea, peste doi ani va fi mare, mare, mare de tot", a declarat Gigi Becali.