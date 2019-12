"Chiar aveam nevoie de asta!" Primele declaratii ale lui Ianis Hagi dupa ce a reusit o pasa de gol in ultimul meci disputat de Genk! Urmeaza un duel de FOC pentru campioana Belgiei

Ianis Hagi a vorbit despre situatia sa de la Genk.

Ianis Hagi a intrat in minutul 69 al partidei disputate de Genk pe teren propriu in fata celor de la Waasland-Beveren, castigata de campioana Belgiei cu scorul de 4-1. La doar un minut dupa ce a fost introdus in teren, Ianis Hagi i-a oferit o pasa de gol lui Berge, care a marcat golul 4 pentru Genk. Ianis Hagi a vorbit despre situaia sa de la Genk dupa meciul bun pe care l-a facut si spune ca este important ca echipa sa a legat doua victorii consecutive.



"Este important ca am reusit aceste doua victorii consecutive. Chiar aveam nevoie de aceste puncte pentru a ne apropia de primele sase. Trebuie sa ne mentinem la acelasi nivel. Atitudinea a fost buna si se pare ca suntem pe drumul cel bun. Cu Anderlecht va fi dificil, chiar daca si ei au probleme in clasament. Trebuie sa fim la cel mai bun nivel", a declarat Ianis Hagi pentru Sporza.

Genk ocupa locul 7 in clasamentul din Belgia cu 28 de puncte dupa 19 meciuri. Urmatorul meci pentru trupa lui Ianis Hagi va fi in deplasare impotriva celor de la Anderlecht.