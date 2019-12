Ianis Hagi, criticat in Spania! "Exemplul perfect al jucatorului care a esuat sa calce pe urmele tatalui!"

Ianis Hagi este criticat in Spania.

Publicatia spaniola Fichajes scrie ca Ianis nu a reusit sa profite de capitalul de imagine dobandit dupa Campionatul European de tineret din vara. Transferul la Genk nu a avut efectul asteptat.

De asemenea, spaniolii scriu ca Ianis este exemplul perfect al fiului care nu isi poate depasi tatal celebru.



"Fiul miticului Gica Hagi nu are rolul scontat la Genk. Ianis e exemplul perfect al jucatorului care a esuat sa calce pe urmele tatalui. Intr-un moment cheie al carierei sale, cand ar putea atrage atentia echipelor mari, Ianis a jucat doar 700 de minute la Genk. E cea de-a doua experienta in afara Romaniei pentru Ianis, care a mai evoluat la Fiorentina, fiind considerat atunci prea tanar si lipsit de experienta pentru a-si incepe cariera in fotbalul mare", scrie Fichajes.

In varsta de 21 de ani, Ianis Hagi a jucat 690 de minute pentru Genk. A marcat 3 goluri si a oferit 4 pase decisive. Belgienii au platit 4 milioane de euro celor de la Viitorul in vara pentru a-l aduce pe Ianis Hagi.