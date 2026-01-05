Atacantul român de 23 de ani a plecat de la CFR Cluj și va evolua în Major League Soccer, formația din Washington D.C confirmând luni transferul și suma plătită.



D.C. United a anunțat pe site-ul oficial că a achitat 7 milioane de dolari pentru Munteanu, acesta devenind cel mai scump transfer din istoria clubului.



Românul a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate, până la finalul sezonului 2028/29, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

În primul sezon, Munteanu va avea un salariu de un milion de dolari pe an, urmând ca acesta să crească anual cu câte 10% în următorii doi ani.



Louis Munteanu: „Vreau să dau totul pentru acest club!”

„Zvonurile sunt adevărate”, a transmis clubul din MLS, pe rețelele sociale, la prezentarea oficială a atacantului.

Louis Munteanu vine la D.C. United după două sezoane excelente la CFR Cluj. Transferat în Gruia în vara lui 2024, de la Fiorentina, atacantul a câștigat titlul de golgheter al Superligii în primul sezon, cu 23 de goluri, și a avut un rol decisiv în câștigarea Cupei României. Per total, Munteanu a adunat 63 de meciuri pentru CFR, cu 28 de goluri și 9 pase decisive, evoluând inclusiv în preliminariile Europa League și Conference League.



La prezentare, internaționalul român a vorbit despre noua provocare și a anunțat că „va da totul” pentru clubul din capitală Statelor Unite ale Americii.



„Sunt extrem de fericit să ajung la D.C. United. Washington este un oraș extraordinar, iar MLS reprezintă un pas important pentru mine. Vreau să dau totul pentru acest club. Discuțiile cu antrenorul și conducerea m-au convins că aici se construiește ceva special”, a declarat Munteanu

