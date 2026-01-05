FCSB se pregătește în Antalya pentru o revenire în forță în 2026. Cu un final de an 2025 concludent, în care echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a progresat la toate capitolele, FCSB țintește play-off-ul în Superliga - VEZI CLASAMENTUL MAI JOS.



În Antalya, după ce au avut vacanță, jucătorii campioanei FCSB pun la punct detaliile pentru o iarnă 'de foc'. Denis Alibec și-a serbat ziua în mijlocul colegilor săi, iar Joyskim Dawa a arătat că e 'fit' și gata de revenirea în meciurile oficiale după o accidentare care l-a ținut mult timp pe tușă.

Din lotul pregătit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii face parte și David Popa. Sezonul trecut, fotbalistul de 18 ani a fost împrumutat la Poli Iași, însă a evoluat doar în două partide pentru moldoveni.