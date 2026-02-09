Divizionara secundă Concordia Chiajna a anunțat în această după-amiază împrumutul lui Nicolae Carnat la Unirea Slobozia din Superligă.

”🤝Transfer confirmat!

CS Concordia Chiajna anunță transferul sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon, al jucătorului nostru Nicolae Carnat la AFC Unirea Slobozia.

Îi urăm mult succes și evoluții cât mai inspirate alături de echipă”, a postat gruparea din județul Ilfov.

Nicolae Carnat are în CV echipe ca Wolverhampton, CFR Cluj, Rapid sau Farul

Carnat, extremă de 27 de ani, a mai evoluat până acum pentru Wolverhampton Wanderers, Esbjerg, Dunărea Călărași, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, CFR Cluj, Rapid, CS Mioveni, Farul Constanța și FC Voluntari.

Fost internațional de juniori și de tineret, el are și un titlu de campion al României, cu CFR Cluj în sezonul 2020-2021.