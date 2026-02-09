Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”

Mikaela Shiffrin (vezi galeria foto), vedeta americană a schiului alpin şi considerată "regina" probelor de slalom, va fi parteneră pentru prima sa probă a Jocurilor Olimpice cu noua campioană olimpică la coborâre, Breezy Johnson, marţi, în cadrul probei combinate pe echipe de la Milano-Cortina d'Ampezzo, a anunţat, luni, Federaţia americană de schi, citată de AFP.

Perechea Shiffrin-Johnson este deja campioană mondială de anul trecut la această disciplină, care îşi face debutul în programul olimpic.

Însă au rămas îndoieli serioase cu privire la revenirea la cel mai înalt nivel odată cu apropierea Jocurilor a vedetei Lindsey Vonn.

Dream Team-ul Mikaela Shiffrin - Lindsey Vonn nu mai este de actualitate după accidentarea gravă de la JO

Dar această ipoteză a unui "Dream Team" Shiffrin-Vonn a fost de scurtă durată, având în vedere grava căzătură a "reginei vitezei" de duminică, în timpul coborârii olimpice, în urma cărei a suferit o fractură la piciorul stâng pentru care a fost operată.

Întrebată, sâmbătă, despre combinată, înainte de şocul provocat de accidentarea suferită de Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin, care la 30 de ani deţine recordul de victorii în Cupa Mondială (108), nu şi-a exprimat public nicio preferinţă.

"Din fericire, nu sunt implicată în decizie. Aş fi încântată de orice coechipieră", a spus ea, conform Agerpres.

Cu noua campioană olimpică la coborâre şi cea care a câştigat şapte din cele opt slalomuri din Cupa Mondială din această iarnă, Statele Unite vor fi marile favorite pentru această probă care va începe cu coborârea la ora 11:30 (slalomul de la ora 15:00, ora României).