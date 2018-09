GOOOOOL BUDESCU! Magicianul Budescu l-a salvat pe Gaman cu o reusita FABULOASA! Sumudica a pornit in sprint de bucurie

Budescu a inscris primul sau gol intr-un meci oficial pentru Al Shabab.

Al Shabab, echipa romanilor Marius Sumudica, Valerica Gaman si Constantin Budescu, este aproape de a 2-a victorie in primele 2 etape. Dupa 0-0 la pauza, Gaman si-a inscris in propria poarta imediat dupa pauza in deplasarea de la Al Faiha.

Arthur Caike a egalat la 15 minute distanta, pentru ca Budescu sa inscrie superb in minutul 80! Internationalul roman a transformat o lovitura libera de la marginea careului spre bucuria tuturor!

Sumudica a plecat intr-un sprint spre suporteri dupa reusita lui Budescu. Partida s-a incheiat cu scorul de 3-1 pentru echipa lui Marius Sumudica dupa reusita lui Nassir Al Shamrani din minutul 90+6.