Sumudica a dat marea lovitura in Arabia! Transferul "magicianului" roman dupa care toata lumea il lauda

Marius Sumudica este pe val in Arabia Saudita.

Sumudica este unul dintre cei mai buni si mai apreciati antrenori in campionat dupa ce a reusit sa o duca pe Al Shabab pe locul 3 in clasament. Avand in vedere investitiile uriase facute de celelalte competitoare, clasarea lui Al Shabab este vazuta drept un adevarat miracol.

Antrenorul roman este laudat si pentru transferul lui Budescu. Al Shabab a platit 2,5 milioane de euro pentru Budescu, iar investitia nu a fost vazuta cu ochi buni in prima faza. Budescu a ajuns insa in acest moment sa fie cel mai bun jucator din Arabia Saudita.

Conform mediei notelor primite de mijlocasul roman in prima parte a sezonului, Budescu este jucatorul care a impresionat cel mai mult. Chiar daca a marcat doar 6 goluri in 13 meciuri, de doua ori mai putin decat urmatorii jucatori din acest clasament, Budescu a terminat turul cu o medie de 7,67 si a fost declarat cel mai bun fotbalist din Arabia Saudita dupa prima parte a sezonului.