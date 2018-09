VIDEO COLOSAL! L-au udat cu apa si a inceput sa URLE! Imagini NEDIFUZATE cu Sumudica. Ce a facut dupa meci

Marius Sumudica a trait la intensitate maxima jocul cu Al Ittihad, din prima etapa a campionatului saudit.

Echipa lui, Al Shabab, a castigat cu 1-0. Sumudica a fost in centrul atentiei dupa meci. S-a pupat cu jucatorii, i-a luat in brate, apoi a mers la fani. Unul dintre jucatorii sai i-a varsat o sticla de apa in cap, moment in care Sumudica s-a dezlantuit cu urlete in fata suporterilor. :))