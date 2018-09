Anunt de MILIOANE al lui Sumudica dupa schimbarea de ultima ora de la echipa lui! Anunta transferuri uriase

Marius Sumudica intra intr-o noua era al Al Shabab.

S-a schimbat presedintele la echipa din Arabia Saudita. Noul sef vrea titlul si i-a transmis asta clar lui Sumudica. Se anunta transferuri de milioane din iarna.

"Am discutat cateva minute cu noul presedinte, mi-a spus sa ma gandesc la jucatori de 7-10 milioane de euro pentru iarna. E acelasi presedinte care a fost in 2012, cand s-a luat campionatul aici. E un om cu foarte multi bani, vrea sa investeasca mult. Tot staff-ul tehnic si strainii sunt platiti de guvernul local. El vrea sa vina cu un plus, astfel incat echipa sa redevina ce a fost in 2012. E presiune in plus, se vor multe, mi-a zis asta de la inceput. Am primit un telefon si mi-a zis cineva ca vine un patron la fel de nebun ca mine. I-am spus si lui asta si mi-a raspuns ca el e mai nebun. O sa vedem ce-o sa se intample", a spus Sumudica la Digisport.