"E tragic ce se intampla acolo. Gigi e un fenomen! A facut selectioanta campionatului si tot pierde titlul" Atacul lui Sumudica la banca Stelei

Lui Marius Sumudica ii pare rau pentru prietenul Becali, care n-a mai luat titlul de 3 ani.

In ciuda investitiilor majore, FCSB a cedat in fata Astrei, a Viitorului si a CFR-ului. Sumudica nu-si explica rezultatele sub asteptari ale echipei lui Dica.



"Sa cumperi ce e mai bun de la Viitorul si Astra si sa nu iei campionatul... asta e tragic! Sa faci o selectionata de la ultimele campioane si sa ratezi titlul e incredibil! Alaturi de televiziuni, Becali tine fotbalul asta in picioare platind foarte, foarte multi bani. Gigi e un fenomen! Tot respectul pentru ca investeste si ajuta fotbalul!", a spus Sumudica la Digisport.