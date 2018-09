Vestea pe care Alibec o astepta din sezonul trecut: transferul promis de Sumudica! Singura conditie: "Vedem dupa ce se intampla!"

Sumudica nu a renuntat la gandul de a-l transfera pe Denis Alibec.



Marius Sumudica e singurul antrenor sub comanda caruia capriciosul atacant a reusit sa dea randament maxim. Cei doi ar putea lucra din nou impreuna. Alibec a dezvaluit ca a discutat recent cu tehnicianul lui Al Shabab, iar acesta i-a transmis ca se poate gandi la un transfer in iarna. Singura conditie: sa impresioneze la Astra pana in pauza competitionala din iarna.

"Da, am vorbit cu Sumudica, mi-a zis sa joc eu aici bine si vedem dupa ce se intampla", a declarat Denis Alibec.

Sumudica a incercat sa-l transfere pe Alibec si in vara, insa seicii nu au fost convinsi ca fac o investitie buna. Atacantul venea dupa un sezon dezastruos la FCSB, sezon in care marcase un singur gol.

Alibec a revenit la Astra in vara, insa nu a reusit sa se impuna. A jucat in doar cinci partide pana acum si s-a remarcat printr-un cartonas rosu luat in meciul cu Dunarea Calarasi.