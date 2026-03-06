Cine este Tony Strata, „tricolorul” care nu vorbește limba română și convocat de Costin Curelea la naționala U21

„Tricolorii” vor juca pe 27 martie în deplasare cu Kosovo U21, la Priștina, iar pe 31 martie vor primi vizita reprezentativei San Marino U21, la Târgoviște. După jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în grupa A, cu 7 puncte.
Tony Strata este născut la Marseille și nu vorbește limba română
Tony Strata are 21 de ani și s-a născut la Marseille. Mijlocașul nu vorbește limba română, însă este eligibil pentru naționala României datorită mamei sale, originară din Sălaj. Tatăl său este corsican.
În vara lui 2025, Strata s-a transferat la Vitoria Guimaraes, în Portugalia, după despărțirea de AC Ajaccio. De atunci a bifat 17 apariții oficiale pentru noua sa echipă.
A devenit titular treptat la echipa de club
În campionatul Portugaliei a jucat în 11 dintre cele 20 de meciuri posibile, cu șapte titularizări. În plus, a evoluat de două ori în Taca de Portugal și de trei ori în Allianz Cup. Mijlocașul are și două pase decisive în acest sezon, una în campionat și una în cupă.
Strata a fost integrat treptat la loturile naționale ale României. A trecut mai întâi pe la selecționata U20, iar ulterior a ajuns în lotul României U21.
Înainte de transferul în Portugalia, mijlocașul a evoluat pentru AC Ajaccio, club pentru care a adunat 50 de meciuri, un gol și trei pase decisive.
Vitoria Guimaraes ocupă locul nouă în Portugalia, cu 32 puncte după 24 etape. Echipa are noua victorii, cinci remize și 10 înfrângeri.