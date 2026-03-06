Cine este Tony Strata, „tricolorul” care nu vorbește limba română și convocat de Costin Curelea la naționala U21

„Tricolorii” vor juca pe 27 martie în deplasare cu Kosovo U21, la Priștina, iar pe 31 martie vor primi vizita reprezentativei San Marino U21, la Târgoviște. După jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în grupa A, cu 7 puncte.

Tony Strata este născut la Marseille și nu vorbește limba română

Tony Strata are 21 de ani și s-a născut la Marseille. Mijlocașul nu vorbește limba română, însă este eligibil pentru naționala României datorită mamei sale, originară din Sălaj. Tatăl său este corsican.

În vara lui 2025, Strata s-a transferat la Vitoria Guimaraes, în Portugalia, după despărțirea de AC Ajaccio. De atunci a bifat 17 apariții oficiale pentru noua sa echipă.