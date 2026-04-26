E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă

Potrivit presei din Emiratele Arabe Unite, viitorul tehnicianului în vârstă de 56 de ani la cârma selecționatei locale este incert. Deși a fost numit manager al naționalei în aprilie 2025, oficialii fotbalului din EAU par hotărâți să facă o schimbare pe banca tehnică.
Publicația Al Ittihad Sports a transmis clar planurile șefilor fotbalului din Golf: „Federația de Fotbal nu-și dorește să continue cu selecționerul Cosmin cu echipa națională, iar trei antrenori intră pe lista finală pentru a antrena Al-Abyad”.
Dorit în continuare în campionatul intern
Chiar dacă despărțirea de prima reprezentativă pare iminentă, Olăroiu rămâne o țintă importantă pentru cluburile din regiune. O pagină din Golf specializată pe piața transferurilor a dezvăluit, fără oferi alte detalii: „Cosmin Olăroiu se află pe radarul unuia dintre cluburile din liga noastră pentru a conduce echipa în sezonul viitor”.
În paralel cu discuțiile despre postul de selecționer, antrenorul român are un angajament în vigoare cu gruparea Sharjah FC, acord valabil până la data de 30 iunie 2025.