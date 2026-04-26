E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă

Aventura lui Cosmin Olăroiu pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite ar putea ajunge la final. Tehnicianul român este însă dorit de o echipă din Emirate.

Potrivit presei din Emiratele Arabe Unite, viitorul tehnicianului în vârstă de 56 de ani la cârma selecționatei locale este incert. Deși a fost numit manager al naționalei în aprilie 2025, oficialii fotbalului din EAU par hotărâți să facă o schimbare pe banca tehnică.

Publicația Al Ittihad Sports a transmis clar planurile șefilor fotbalului din Golf: „Federația de Fotbal nu-și dorește să continue cu selecționerul Cosmin cu echipa națională, iar trei antrenori intră pe lista finală pentru a antrena Al-Abyad”.

Dorit în continuare în campionatul intern

Chiar dacă despărțirea de prima reprezentativă pare iminentă, Olăroiu rămâne o țintă importantă pentru cluburile din regiune. O pagină din Golf specializată pe piața transferurilor a dezvăluit, fără oferi alte detalii: „Cosmin Olăroiu se află pe radarul unuia dintre cluburile din liga noastră pentru a conduce echipa în sezonul viitor”.

În paralel cu discuțiile despre postul de selecționer, antrenorul român are un angajament în vigoare cu gruparea Sharjah FC, acord valabil până la data de 30 iunie 2025.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
ARTICOLE PE SUBIECT
„Soldatul“ Olăroiu: pe timp de război, selecționerul Emiratelor a adoptat un nou look!
„Soldatul“ Olăroiu: pe timp de război, selecționerul Emiratelor a adoptat un nou look!
Se pregătește oferta pentru Cosmin Olăroiu: "Multe milioane pe an!"
Se pregătește oferta pentru Cosmin Olăroiu: "Multe milioane pe an!"
Olăroiu, decizie radicală sub bombardamente: dezvăluirea arabilor
Olăroiu, decizie radicală sub bombardamente: dezvăluirea arabilor
Tragic! A murit la doar 21 de ani după ce a fost lovit de o maşină
Tragic! A murit la doar 21 de ani după ce a fost lovit de o maşină
Torino - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: Cristi Chivu, foarte aproape de Scudetto
Torino - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: Cristi Chivu, foarte aproape de Scudetto
Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei
Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei
L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”
L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”
Iga Swiatek a abandonat în turul al treilea la Madrid
Iga Swiatek a abandonat în turul al treilea la Madrid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”



L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”
L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”
Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei
Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei
Marian Iancu a pus tunurile pe un antrenor din Superliga: „Ești principalul vinovat!”
Marian Iancu a pus tunurile pe un antrenor din Superliga: „Ești principalul vinovat!”
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
Louis Munteanu, „on fire” în MLS: omul meciului și primul gol pentru DC United
Louis Munteanu, „on fire” în MLS: omul meciului și primul gol pentru DC United
Alte subiecte de interes
Cosmin Olăroiu știe de unde vine forța rivalilor din Africa: „Au jucători care fac asta ore întregi”
Cosmin Olăroiu știe de unde vine forța rivalilor din Africa: „Au jucători care fac asta ore întregi”
Cosmin Olăroiu, exasperat în Qatar! A răbufnit după ce a fost egalat de Egipt pe final: „Un coșmar!”
Cosmin Olăroiu, exasperat în Qatar! A răbufnit după ce a fost egalat de Egipt pe final: „Un coșmar!”
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

