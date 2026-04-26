Louis Munteanu strălucește în SUA: ce a spus antrenorul românului după victoria lui DC United

Titularizat pentru prima oară în MLS, atacantul român nu a dezamăgit și a marcat pentru a face 2-2 în minutul 84.

Louis Munteanu a înscris cu un șut deviat din afara careului, și a dat semnalul revenirii, pentru ca Rowles să aducă cele trei puncte pentru DC United în minutul 90.

Rene Weiler a fost întrebat imediat după meci despre evoluția jucătorului adus de la CFR Cluj, iar antrenorului lui DC United a subliniat importanța golului pe care l-a marcat atacantul român.

„(n.r. despre Louis Munteanu) Pentru jucătorii tineri, în general, nu este atât de ușor. Joci într-o țară străină aici, în Statele Unite, unde jocul este foarte fizic. Deci nu este singurul jucător care a intrat cu unele probleme la început.

A fost accidentat de două ori și nu s-a antrenat în ultimele 10 zile cu echipa. Dar a făcut un meci bun și mă bucur pentru el pentru că i-am văzut efortul, angajamentul cu care a luptat și a făcut un pas înainte față de ultimele luni.

Pentru un atacant este important să marcheze goluri. Mă bucur pentru el și pentru echipă”, a spus Rene Weiler.