Louis Munteanu strălucește în SUA: ce a spus antrenorul românului după victoria lui DC United

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul lui Louis Munteanu a reacționat după ce românul a marcat primul său gol pentru DC United.

TAGS:
louis munteanuRene WeilerMLS
Din articol

Louis Munteanu a fost integralist în meciul DC United - Orlando City 3-2 și a făcut o partidă excelentă.

Ce a spus antrenorului lui DC United după golul marcat de Munteanu

  • Louis munteanu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Titularizat pentru prima oară în MLS, atacantul român nu a dezamăgit și a marcat pentru a face 2-2 în minutul 84.

Louis Munteanu a înscris cu un șut deviat din afara careului, și a dat semnalul revenirii, pentru ca Rowles să aducă cele trei puncte pentru DC United în minutul 90.

Rene Weiler a fost întrebat imediat după meci despre evoluția jucătorului adus de la CFR Cluj, iar antrenorului lui DC United a subliniat importanța golului pe care l-a marcat atacantul român.

(n.r. despre Louis Munteanu) Pentru jucătorii tineri, în general, nu este atât de ușor. Joci într-o țară străină aici, în Statele Unite, unde jocul este foarte fizic. Deci nu este singurul jucător care a intrat cu unele probleme la început.

A fost accidentat de două ori și nu s-a antrenat în ultimele 10 zile cu echipa. Dar a făcut un meci bun și mă bucur pentru el pentru că i-am văzut efortul, angajamentul cu care a luptat și a făcut un pas înainte față de ultimele luni.

Pentru un atacant este important să marcheze goluri. Mă bucur pentru el și pentru echipă”, a spus Rene Weiler.

Louis Munteanu, cel mai bun jucător de pe teren

Atacantul de 23 de ani a fost desemnat omului meciului la finalul partide de portalul Sofascore care i-a oferit nota 8.0.

Louis Munteanu a revenit după ce a ratat ultimele două partide ale echipe sale în urma unei accidentări la nivelul coapsei.

Fotbalistul român a venit de la CFR Cluj în această iarnă și a adunat șapte partide pentru DC United, reușind să marcheze un gol.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!