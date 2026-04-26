Louis Munteanu a fost integralist în meciul DC United - Orlando City 3-2 și a făcut o partidă excelentă.
Louis Munteanu strălucește în SUA: ce a spus antrenorul românului după victoria lui DC United
Antrenorul lui Louis Munteanu a reacționat după ce românul a marcat primul său gol pentru DC United.
Titularizat pentru prima oară în MLS, atacantul român nu a dezamăgit și a marcat pentru a face 2-2 în minutul 84.
Louis Munteanu a înscris cu un șut deviat din afara careului, și a dat semnalul revenirii, pentru ca Rowles să aducă cele trei puncte pentru DC United în minutul 90.
Rene Weiler a fost întrebat imediat după meci despre evoluția jucătorului adus de la CFR Cluj, iar antrenorului lui DC United a subliniat importanța golului pe care l-a marcat atacantul român.
„(n.r. despre Louis Munteanu) Pentru jucătorii tineri, în general, nu este atât de ușor. Joci într-o țară străină aici, în Statele Unite, unde jocul este foarte fizic. Deci nu este singurul jucător care a intrat cu unele probleme la început.
A fost accidentat de două ori și nu s-a antrenat în ultimele 10 zile cu echipa. Dar a făcut un meci bun și mă bucur pentru el pentru că i-am văzut efortul, angajamentul cu care a luptat și a făcut un pas înainte față de ultimele luni.
Pentru un atacant este important să marcheze goluri. Mă bucur pentru el și pentru echipă”, a spus Rene Weiler.
Louis Munteanu, cel mai bun jucător de pe teren
Atacantul de 23 de ani a fost desemnat omului meciului la finalul partide de portalul Sofascore care i-a oferit nota 8.0.
Louis Munteanu a revenit după ce a ratat ultimele două partide ale echipe sale în urma unei accidentări la nivelul coapsei.
Fotbalistul român a venit de la CFR Cluj în această iarnă și a adunat șapte partide pentru DC United, reușind să marcheze un gol.
