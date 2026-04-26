Cele două formații se vor duela pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, în cadrul etapei #6 din play-out-ul Superligii României. Partida va începe nu mai devreme de ora 14:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea duelului, UTA Arad ocupă locul secund cu 31 de puncte, la cinci lungimi de FCSB. Trei victorii și două înfrângeri au înregistrat arădenii în grupa de retrogradare.

La poli opuși, Farul Constanța ocupă locul 12 cu 23 de puncte, la egalitate cu Petrolul, ocupanta locului #13, poziție de baraj.

În sezonul regular, UTA Arad a câștigat în tur, scor 2-1, iar partida retur s-a terminat la egalitate, scor 1-1.