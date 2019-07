GOOOL Postolachi! Romanul de la PSG a marcat cu o executie a la Ibrahimovic, din pasa lui Mbappe! VIDEO

Virgiliu Postolachi (19 ani) a marcat pentru PSG in amicalul cu Dinamo Dresda. El a inscris golul de 5-0!

PSG a jucat un amical de prezentare a lotului pentru sezon 2019/20 impotriva echipei germane Dinamo Dresda. Tomas Tuchel l-a folosit si pe atacantul Virgiliu Postolachi (19 ani), cel care a reusit sa marcheze un gol.

Virgiliu Postolachi este un jucator nascut in Republica Moldova, dar cu origini in Romania. El a evoluat pana acum la echipa de juniori a lui PSG, iar FRF a facut demersurile pentru ca el sa poata juca pentru nationalele Romaniei. Postolachi a obtinut in urma cu cateva luni cetatenia romana!

Postolachi, gol "a la Zlatan"

Virgiliu Postolachi a marcat in minutul 62 al meciului cu Dinamo Dresa. El a punctat cu o executie care le-a adus aminte francezilor de Zlatan Ibrahimovic. Postolachi a deviat o minge trimisa de Mbappe.