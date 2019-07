Scandal monstru la Hermannstadt: un jucator l-a batut pe directorul sportiv! Iuliu Muresan: "Un golan care nu are ce cauta un fotbal! Maine mergem la IML"

Croatul Jazvic (28 de ani), de la Hermannstadt, l-a batut pe Razvan Zamfir, oficial al formatiei sibiene.

UPDATE: Reactia lui Razvan Zamfir

"Domnul Muresan e doctor, se pricepe mai bine, ca sa glumim putin.

Am fost la urgente, maine mergem la IML. Dar nu asta conteaza. Ce conteaza este ca e un gest huliganic, care nu are ce cauta pe un stadion, intr-un vestiar.

Eu nu am ce sa imi reprosez, nu am avut nicio discutie in contradictoriu. Pana acum avusesem o relatie ok, ne cunoasteam de la Cluj, el este un baiat luptator asa. Eu inca sunt socat, inca nu pot sa-mi explic.

El a spus: "De ce imi spuneti tocmai acum?!"



I-am zis ca la fotbal este o selectie continua, ca pana cand se incheie fereastra de transferuri din Romania, or sa se tot faca schimbari. Nu e prima data cand se intampla asta.

Avem 30 de jucatori si putem sa punem 23 pe lista, deci vor mai pleca.

Nu i-am spus nimic legat de bani. El are un contract, sigur ca ar fi primit banii la zi.

I-am spus ca incercam sa ii gasim o echipa, sa incerce si el. El e si accidentat acum.



Nu vom renunta la plangere, peste asa ceva nu se poate trece", a spus Razvan Zamfir la Digi.

Scandal monstru la Hermannstadt. Mijlocasul croat Filip Jazvic (28 de ani) l-a batut astazi pe Razvan Zamfir, director in cadrul clubului sibian! Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, jucatorul fusese chemat pentru a i se propune rezilierea contractului. El a reactionat agresiv si l-a lovit cu pumnii in figura pe Razvan Zamfir.

Iuliu Muresan: "Jazvic e un golan care nu are ce cauta in fotbal"

Iuliu Muresan a vorbit pentru sursa citata.

"Noi am decis ca doi, trei jucatori nu mai intra in vederile noastra pentru acest sezon si urma sa ii anuntam. Astazi, dupa pranz, Razvan Zamfir l-a chemat la o discutie p eJazvic, sa ii transmita ca vrem sa reziliem pe cale amiabila.

A reactionat ca un golan si l-a lovit pe Razvan. Nu este adevarat ca Razvan ar fi incercat sa loveasca primul. Fotbalistul a inceput totul, injurandu-l si lovindu-l. E un golan care nu are ce cauta in fotbal. El este istorie pentru Hermannstadt, nici nu mai conteaza cat mai avea contract.

Maine mergem la IML si vom depune plangere penala impotriva lui", a spus Iuliu Muresan.