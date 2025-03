Emil Ursu (61 de ani) vorbește într-un interviu pentru Sport.ro despre perioada în care juca pentru Victoria București, formație calificată în sezonul 1988-1989 din Cupa UEFA în sferturile de finală, unde era eliminată de Dinamo Dresda.

Actual coordonator al Centrului de Copii și Juniori de la FC Voluntari, fostul mijlocaș descrie și tabloul călătoriilor în străinătate, adevărate aventuri de shopping alături de Dumitru Dragomir, președinte al 'echipei politice' din vremea comunismului. "Azi Victoria ar fi fost pe primul loc în campionatul nostru", spune Ursu, fost antrenor la juniorii lui Dinamo, om care a avut o influență majoră în cariera unor jucători precum Marica, Mitea, Radu Ștefan sau Pulhac.

Pe când juca la FC Argeș, a suferit o accidentare gravă chiar înainte să plece în Grecia, la Panathinaikos Atena.

193 de meciuri a jucat Emil Ursu în Liga 1

13 goluri a înscris Emil Ursu în Liga 1

Emil Ursu: "Dacă Gică Hagi se întorcea cu fața la tine, o lua spre stânga și trăgea la poartă, schimba tabela!"

Un apărător care vă făcea zile fripte!

Eu am început să joc în Divizia A direct cu cei puternici! În primul meci am dat peste Craiova. Lung - Negrilă, Ștefănescu, Tilihoi, Ungureanu - Balaci, Donose, Țicleanu - Crișan, Cămătaru, Cârțu. Erau doi jucători titulari la națională și rezerve la Craiova: Beldeanu și Geolgău. Ce fotbaliști, ce fundași! Nu numai la Craiova, gândiți-vă ce avea Steaua, Dinamo, toți erau la nivel foarte mare.

Care e cea mai puternică amintire de la un meci cu Steaua?

În 1989 trebuia să câștigăm cu Steaua, primul meci după ce România se calificase la Coppa del Mondo după victoria cu Danemarca. Am condus cu 2-1 pe Ghencea și ne-au bătut 3-2, în minutul 94. Cei de la Steaua i-au scos pe Lăcătuș și Balint și i-au înlocuit cu Negrău și Grigoraș. Marcel Coraș a făcut spectacol în acel meci, i-a dat lui Silviu Lung două goluri, îi spusese înainte că-i va marca două goluri.



Cine era 'Messi' pe vremea dumneavoastră în Divizia A?

Gică Hagi.

Și pe locul al doilea?

Pe doi... Erau foarte mulți fotbaliști, nici nu știau pe cine să alegi. La mijlocul terenului erau patru-cinci fotbaliști pe post pentru a face pasul la națională. Dar cel mai mare, în opinia mea, era Gică Hagi. L-am și prins, i-am făcut și marcaj, îl știu de la juniori, el era la Farul, eu la Dinamo. De atunci avea explozie! Când era la Steaua și Halagian îmi spunea să-i fac marcaj și că trebuie să te duci la vestiar după el, "îi ziceam lasă-mă dom'le să joc eu!". Stăteam o săptămână să mă gândesc cum să-l fac să nu se întoarcă cu fața la mine. Dacă se întoarce cu fața la tine și pleca spre stânga, la reacția pe care o avea, dacă trăgea la poartă se schimba și tabela.

Unde v-ați fi aflat azi în Liga 1 cu Victoria București?

Acum luam campionatul la pas cu această echipă a Victoriei.

Era dur Halagian la antrenamente?

Halagian nu era dur la antrenamente. Antrenamentele erau mai mult cu mingea.

Emil Ursu: "Dacă eu am fost crescut la Dinamo, am fost huiduit de când eram junior. Dar am fost strong mental"

Cum vă simțeați când știați că jucați la Victoria București și sunteți etichetați drept echipa Miliției?

Așa a fost... Dacă eu am fost crescut la Dinamo, am fost huiduit de când eram junior. Da, am fost strong mental. Și am rămas acolo... Emoțiile erau când ajungeai la stadion, uitai de tot, te gândeai ce ai de făcut pe teren. Nu se lucra tactic pe vremea noastră, valoarea jucătorilor decidea ce se întâmpla pe teren.