Ionut Radu era Denis Pericol-Public in copilarie :)) Amintirile portarului de la tineret: "Am vrut sa fac si eu o foarfeca pe asfalt..." Ce a patit

Ionut Radu a jucat rolul lui Denis Pericol-Public in copilarie! Portarul nationalei de tineret a fost provocat de "Eu sunt 12" si si-a amintit cea mai mare boacana!

Portar de mic, Ionut Radu a incercat sa dea si goluri. Nu prea i-au iesit executiile!

Reporter Eu Sunt 12: "Care e cea mai mare traznaie facuta in copilarie?"

Ionut Radu: "Pai sunt mai multe. Tin minte una! Am vrut sa fac o foarfeca pe asfalt, i-am dat cu piciorul in gura varului meu. M-am speriat atunci, m-a luat bunica-mea la injuraturi. Aia a fost una dintre cele mai mari"



Portarul de la tineret a descris in cateva cuvinte si cele mai tari poze din cariera sa. El a rememorat debutul in Serie A, dar si parada din meciul cu Portugalia.

"Debutul a fost...piele de gaina! Un alt vis devenit realitate a fost sa joc impotriv alui Ronaldo", a mai spus el.