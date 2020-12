Cei mai loiali fani din lume! Echipa de liga a 3-a care a vandut 72.000 de bilete la ultima partida a anului!

Tribunele sunt goale din cauza restrictiilor privind pandemia, dar fanii au gasit alte modalitati prin care sa-si sustina echipele.

Dinamo Dresda este una dintre cele mai iubite echipe din Germania, cu toate ca echipa a retrogradat anul trecut in a treia divizie germana. Dresda urma sa joace acasa impotriva celor de la Darmstadt in Cupa Germaniei.

Suporterii echipei au vrut sa vina in sprijinul clubului, care are mari probleme financiare din cauza pandemiei si au decis sa cumpere toate cele 72.112 puse in vanzare. Pretul unui bilet virtual a fost unul accesibil, in valoare de cinci euro.

Daca fanii au fost la inaltime, echipa nu a reusit sa faca un joc pe masura asteptarilor, fiind invinsa cu scorul de 0-3. Cu toate acestea, fanii echipei nu au motive de ingrijorare deoarece Dresda este pe prima pozitie in liga a 3-a, la sapte puncte distanta de locul al doilea, ocupat de Ingolstadt, care are insa un meci mai putin.

Foto: Casual Ultra