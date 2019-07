"DINAMO E ISTORIE" Negoita le transmite ultrasilor ca il injura degeaba: "Mai bine sa vina cu solutii!" Cum a comentat umilinta 0-5 de la Ovidiu

Ionut Negoita le transmite ultrasilor lui Dinamo ca mai bine ar veni cu solutii, decat sa il injure la fiecare meci.

Dinamo a debutat cu un 0-5 in noul sezon al Ligii 1, iar "revolutia New-Dinamo" pare sa fie un esec. Un alt esec, de fapt. Ultrasii echipei din Stefan cel Mare au oprit timp de 20 de minute meciul de la Ovidiu, cu Viitorul, si l-au injurat in fel si chip pe Ionut Negoita, cerandu-i acestuia sa cedeze clubul.

Ionut Negoita: "Pentru mine, Dinamo e istorie"

Ionut Negoita spune ca ii va da clubul primului afacerist care vine si arata seriozitate. El vrea 3.000.000 de euro si spune ca Dinamo mai are datorii de 1.000.000 euro.

"In acest moment au ajuns mult prea departe. Eu ma retrag, nu am niciun dubiu. E pacat pentru Dinamo. Cand lucrurile au logica, e una. Cand lucrurile nu au, cum se intampla acum, e o anomalie. Dinamo este istorie, deja am luat decizia sa ma retrag. Nu am gasit o solutie pana acum. Eu le-am zis sa vina cu solutii", a spus Ionut Negoita la Digi.

Negoita spune ca Rednic nu s-a aratat interesat sa preia clubul.

"Nu a dat niciun semn, nu a facut oferta nici macar de un leu", a mai spus Ionut Negoita.

Inca patronul lui Dinamo mai spune ca nu regreta implicarea in fotbal.



"Pacalit e mult spus. E o decizie pe care eu am luat-o, mi-am asumat-o. A fost mai mult decat curaj, a fost poate nebunie. Dar nu-mi pare rau, am salvat un club ca Dinamo. Vom vedea care din variante se va materializa. Cine vrea sa se implice, isi asuma la pachet. In fotbal sunt si lucruri foarte frumoase si foarte urate. Nu regret, de ce sa regret?! E mult prea devreme sa tragem concluzii. Mi se pare aberant ce se intampla. Am iesit acum cativa ani, invitat de liderii suporterilor la un restaurant. Discutam la modul liber.

Unul dintre ei, mi-au spus, domnul Negoita, stiti ce s-au intamplat la alte cluburi mari din afara? Se scaldau tot asa unde suporterii aveau opinii pregnante si ieseau scandaluri, cum se intamplă acum la noi. Pana nu se dizolva nucleul dur, nu se pot lua decizii. Nu trebuie sa exageram, ce e mult strica", a explicat patronul celor de la Dinamo.

Cum a comentat Ionut Negoita esecul 0-5 de la Viitorul

"Au jucat foarte prost, asta este o realitate. Unde sunt evidente lucrurile nu avem ce comenta. Au jucat foarte prost din lipsa de concentrare, din lipsa de implicare. Asta nu scuza derapajele avute de suporteri", a mai spus Ionut Negoita.