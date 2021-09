Golul lui Mihăilă, elogiat de Buffon! Mesajul emoționant al legendarului portar

În această vară, Gianluigi Buffon (43 ani) a ales să o părăsească pe Juventus și să se întorcă la Parma, clubul pentru care a debutat în fotbal în urmă cu 26 de ani. Astfel, legendarul portar a devenit coleg cu Dennis Man (23 ani) și Valentin Mihăilă (21 ani).

De fostul jucător al Craiovei se leagă și ultima postare a lui Buffon pe rețelele de social media. Goalkeeperul a atașat golul victoriei încris de Mihăilă, la ultima fază, în minutul 90+7, în partida cu Benevento, 1-0. La videoul cu reușita internaționalului român și bucuria întregii echipe, portarul a adăugat un mesaj emoționant despre pasiunea pe care o stârnește o simplă minge de fotbal.

„Pasiunea nu are categorii sau etichete. Pasiunea nu este măsurată de liga în care joci. Nu valorează mai mult într-un meci din Serie A sau Liga CAmpionilor.

Aceasta este adevărata magie pe care o provoacă mingea!”, a scris Buffon pe contul oficial de Twitter.

La passione non ha categorie né etichette.

La passione non si misura dalla Serie in cui giochi.

Non vale di più se la provi durante una partita in Serie A o in Champions League piuttosto che in Eccellenza o Prima Categoria

E' questa la vera magia del pallone! ⚽️ pic.twitter.com/fM4Thq0Z7t