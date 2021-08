"Ce a făcut Man ca să dau 12 milioane? Ce a făcut Mihăilă?" Un fost golgheter al naționalei a declanșat tirada 

Cel mai dur atac asupra fotbaliștilor care au pretenții să fie vânduți pe sume imense în străinătate.

Fost golgheter la Nantes, Viorel Moldovan a genul de antrenor care nu menajează pe cineva, spune ce gândește și își argumentează afirmațiile.

După rușinea din Conference League, în care FCSB a fost eliminată de Karagandy (Kazahstan), iar Universitatea Craiova de jucătorii echipei Laci (Albania), Viorel Moldovan trage un semnal de alarmă în privința cerințelor pe care le au patronii din fotbalul românesc când vor să-și transfere jucătorii la formații puternice din punct de vedere financiar.

Fostul secund al primei reprezentative nu consideră justificate sumele pe care s-au vândut Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Viorel Moldovan, declarație-manifest

”Cine suntem noi în momentul de faţă? Păi, nu suntem. Păi, şi atunci, ce pretenţii să ai? Ce pretenţii? Din moment ce tu nu îţi laşi jucatorii să meargă la Olimpiadă, că eşti angrenat în cupe europene. Ce ai făcut în cupele europene? Mare lucru nu ai făcut. Bravo pentru Hagi care şi-a lăsat toţi jucătorii să participe.

Şi înainte au fost probleme pentru că cei care au fost în trecut au trăit pe spatele acestei Generaţii de Aur. De ce să dau 13 milioane, ce-a făcut Man ca să dau 12 milioane, ce-a făcut Mihăilă ca să dau 12 milioane, au talent, da, îmi place şi mie. Îmi place, sunt jucători în devenire.

Dau pe Man 12 milioane, dar din România, mai mult de 4 milioane nu aş da pe un jucator. Pentru că România este cum este şi ce fac afară. A, îmi confirmă afară şi se impune, joacă e cu totul altceva.

Noi n-am atacat pe nimeni, de cand e Romania, ca ADN, ca natiune, am fost noi un popor de cuceritori? Să facem colonii, să cucerim lumea? Noi am fost paşnici, am stat, am aşteptat în banca noastră, ne-am apărat şi exploatam contrele”, a declarat Viorel Moldovan, potrivit Telekom Sport.

Viorel Moldovan, ultima dată antrenor la Petrolul, a marcat 25 de goluri în 70 de meciuri pentru naționala României.

