Vlad Dragomir a avut o prestație solidă în partida Chelsea - Pafos 1-0 din etapa a 7-a a grupei unice din Liga Campionilor.

Vlad Dragomir, evoluție bună în Chelsea - Pafos 1-0

Internaționalul român a fost evaluat de către portalul SofaScore cu 7,2. A primit a doua cea mai bună notă de la formația cipriotă, după cea obținută de portarul Jay Gorter (7,4).

Vlad Dragomir a evoluat ca mijlocaș ofensiv stânga în sistemul 3-4-2-1. El s-a ridicat la înălțimea banderolei pe care a purtat-o împotriva londonezilor.

Meci complicat pentru Dragomir

Internaționalul român a avut un procentaj al paselor corecte de 83% (25 din 30). Al a reușit, de asemenea, un dribling din două încercări.

28 dintre pasele pe care le-a furnizat au fost în propria jumătate de teren, ceea ce evidențiază că a fost nevoit să coboare mult pentru a ajuta defensiva și pentru a încerca să construiască de jos.

În urma rezultatului direct, Chelsea a urcat pe locul 8 în grupa unică cu 13 puncte. Pafos a rămas cu 6 puncte pe poziția 30.

