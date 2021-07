Buffon, avertisment pentru Donnarumma la PSG: "I se va întâmpla și lui! Va trebui să rămână calm!"

Gianluigi Buffon a petrecut un sezon la Paris, în sezonul 2018-2019.

Donnarumma (22 ani) a ales să o părăsească pe AC Milan după 6 sezoane petrecute pe San Siro și a semnat un contract cu PSG până în 2026. La echipa de pe Parc des Princes a fost și predecesorul său din poarta Italiei, Gianluigi Buffon. Veteranul goalkeeper a mărturisit că a avut parte de un sezon excepțional la Paris, dar greșeala din meciul cu United, din Champions League, i-a lăsat un gust amar.

"Am avut un sezon minunat la Paris. Dar am făcut acea greșeală din Champions League. A fost dur, am pierdut cu 3-1, nu cu 1-0. A fost o seară proastă pentru toată lumea. Merg pe un teren alunecos de la 17 ani. S-a întâmplat la Juventus, PSG și se va întâmpla și la Parma. Adevărul este că nu îl iertăm pe cel mai bun, îi așteptăm doar greșeala. I se va întâmpla și lui Donnarumma. Va trebui să rămână calm pentru ca este atât de puternic și de bun", a declarat Buffon pentru Gazzetta dello Sport.

Buffon: "Am studiat deja câteva lucruri de la Donnarumma!"



Legendarul portar îl apreciază pe Donnarumma și a mărturisit că deja a învățat niște lucruri de la el, pe care abia așteaptă să le aplice în primul sezon la Parma, în Serie B.

"Vreau doar să fie bun. Îl apreciez pentru că deja m-a învățat ceva. Am studiat deja câteva lucruri de la Gigio care mă vor ajuta să mă îmbunătățesc în anii în care mai apăr. Nu mă veți auzi niciodată spunând: 'Să vedem dacă peste 25 de ani va fi la fel de bun ca mine!'. Admir portarii buni la fel de mult cum admir sportivii fenomenali din alte discipline", a dezvăluit Buffon.